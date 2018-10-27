Фарфан не сыграет за «Локомотив» в матче РПЛ с «Енисеем»

Перуанский полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан не сможет сыграть в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красноярским футбольным клубом «Енисей» из-за повреждения боковой связки колена, которое он получил в конце сентября.

Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин.

«После вчерашней тренировки мы приняли решение, что Фарфан не полетит на игру с «Енисеем», — сказал Сёмин.

Он также добавил, что в Красноярск не полетит польский хавбек Мацей Рыбус, у которого недавно родился сын.

Матч «Енисей» — «Локомотив» состоится 28 октября на красноярском стадионе «Центральный». Начало — в 14:00 по мск.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слова Сёмина о разногласиях с руководством клуба.