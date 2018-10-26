Мещеряков прокомментировал слова Сёмина о разногласиях с руководством «Локомотива»
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«На мой взгляд, само решение об издании книги, описывающей текущие события или людей, которые в них принимают участие в сколько-нибудь, как кому-то может показаться, негативном свете, по меньшей мере некорректно. Это не идёт и не может идти на пользу ни текущим отношениям, ни той организации, в которой ты работаешь», — заявил Мещеряков ТАСС.
При этом он отметил, что обсуждать подобные заявления предпочитает с глазу на глаз, и пообещал, что в личной беседе выскажет Сёмину свои соображения относительно его книги.
Кроме того, он добавил, что в «Локомотиве» давно вышли из того возраста, когда слишком трепетно относятся к «словам своих одногруппников».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в своей книге «Локомотив». Возвращение на пьедестал» раскритиковал методы работы спортивного директора клуба Эрика Штоффельсхауса.