СМИ: Роналду вернётся в сборную Португалии по футболу на ноябрьские матчи Лиги наций

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен вернуться к выступлениям за сборную Португалии на ноябрьские матчи Лиги наций с Италией и Польшей.

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, нападающий намерен помочь своей национальной команде в предстоящих матчах с Италией и Польшей, которые состоятся 17 и 20 ноября соответственно.

Напомним, что до этого 33-летний игрок просил не вызывать его в сборную, так как хотел адаптироваться в новом клубе.

Португалия находится на первом месте в своей группе Лиги наций с шестью очками. На второй строчке — Италия, в активе которой четыре очка. Польша расположилась на последней позиции с одним баллом.

Ранее глава Ла Лиги высказался о неучастии Месси и Роналду в предстоящем эль-класико.