Глава Ла Лиги высказался о неучастии Месси и Роналду в предстоящем эль-класико

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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался на тему неучастия нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду в матче «Барселона» — «Реал».
Глава Ла Лиги высказался о неучастии Месси и Роналду в предстоящем эль-класико
  • Reuters

«Думаю, что от неучастия в эль-класико больше теряют сами Роналду и Месси. Эль-класико не теряет ничего, поскольку матч двух великих команд пройдёт на максимально высоком уровне. Считаю, что «Барселона» и «Реал» — больше чем Месси и Роналду», — приводит слова Тебаса AS.

Месси не сможет помочь «Барселоне» в предстоящем матче из-за травмы, а Роналду не сыграет за «Реал», поскольку летом 2018 года покинул мадридский клуб и перешёл в туринский «Ювентус».

Матч «Барселона» — «Реал» пройдёт 28 октября на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 18:15 мск.

Ранее сообщалось, что во время матча «Барселона» — «Реал» будет тестироваться новая технология передачи звука.

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