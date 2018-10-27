Бердыев считает, что «Спартак» будет играть с «Рубином» на эмоциональном подъёме

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Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Бердыев считает, что «Спартак» будет играть с «Рубином» на эмоциональном подъёме
  • РИА Новости

«Особых беспокойств перед матчем нет. Все готовы. Как правило, после смены главного тренера команды играют на эмоциональном подъёме. И «Спартак» так будет играть. Это показал матч с «Рейнджерс», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Он отметил, что встреча красно-белых в Лиге Европы с шотландским клубом будет рассматриваться в первую очередь в ходе подготовки. Бердыев также добавил, что не сыграет голкипер Сослан Джанаев.

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится 29 октября на стадионе «Казань Арена». Начало — в 20:30 мск.

Ранее экс-защитник «Спартака» Юрий Ковтун не поддержал возможное назначение Олега Кононова главным тренером красно-белых.

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