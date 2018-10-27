Зе Луиш: в первый год в России я плакал почти каждый день

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Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш рассказал о сложностях своей адаптации в России.
Зе Луиш: в первый год в России я плакал почти каждый день
  • Reuters

«После подписания контракта со «Спартаком» самыми сложными моментами были русский язык, холод и культура. Это был шок. Ещё эти безумные пробки, и почти никто не говорил по-английски. Через несколько дней уже хотел уехать. Тем не менее позже решил, что нужно остаться, выдержать холод», — приводит слова нападающего сборной Кабо-Верде O Jogo.

Он отметил, что сложности помогли ему стать жёстче в психологическом плане.

«Первый год был очень тяжёлым. Плакал почти каждый день. Много раз спрашивал себя, что я здесь делаю. Теперь же я больше не плачу. Всё выплакал за год. Решаю проблемы без паники. Почувствовал себя в России более комфортно, когда начал понимать язык. Правда, говорить на нём почти невозможно», — сказал Зе Луиш.

Форвард перешёл в «Спартак» в 2015 году. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее Асхабадзе предположил, что в ближайшее время у «Спартака» может появиться новый главный тренер.

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