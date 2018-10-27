Синицина и Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на этапе Гран-при Канады

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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на этапе Гран-при в канадском Лавале.

Россияне показали результат 74,66 балла.

На первой строчке расположились представители США Мэдисон Хаббелл и Захарий Донохью, которые установили мировой рекорд в ритм-танце, набрав 80,49 балла. Замыкает тройку сильнейших испанский дуэт Оливия Смарт и Адриан Диас (72,35).

Другая российская пара, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, идёт на седьмой позиции (62,68).

Ранее сообщалось, что Туктамышева лидирует после короткой программы Гран-при Канады по фигурному катанию.

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