Результативные передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» переиграть «Вегас» в НХЛ
Встреча, проходившая в Парадайсе, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе коллектива из Тампы отличись Тайлер Джонсон, Брейден Пойнт и Джей Ти Миллер. У хозяев шайбы забрасывали Ши Теодор и Вильям Карлссон.
Российские игроки «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв отметились результативными передачами.
В других матчах игрового дня НХЛ «Каролина Харрикейнз» по буллитам обыграла «Сан-Хосе Шаркс» (4:3), «Детройт Ред Уингз» уступил «Виннипег Джетс» (1:2), а «Колорадо Эвеланш» одержал победу над ХК «Оттава Сенаторз».
Ранее две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Калгари».