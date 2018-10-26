Акинфеев высказался о своём удалении в матче ЛЧ с «Реалом»

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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал своё удаление в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».
Акинфеев высказался о своём удалении в матче ЛЧ с «Реалом»
  • Reuters

«Почувствовал обиду сам на себя. Этот выпуск эмоций ненужный, смотришь на себя и думаешь: «Как же так?» Я на себя был очень зол. Были кадры, когда я смеялся, но в душе переживал, просил прощения у ребят. Я не должен себя так вести», — приводит слова Акинфеева пресс-служба клуба.

32-летний голкипер был удалён на 95-й минуте матча с «Реалом», завершившегося победой армейцев со счётом 1:0.

Ранее Акинфеев объяснил, зачем отправился в Рим вместе с ЦСКА на матч ЛЧ с «Ромой».

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