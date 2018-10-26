Акинфеев объяснил, зачем отправился в Рим вместе с ЦСКА на матч ЛЧ с «Ромой»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал своё решение полететь вместе с командой в Рим на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой», несмотря на дисквалификацию.

«Много вопросов ещё в аэропорту задавалось, но ни один человек не спросил: «Игорь, а вы тренироваться летите?» Да, Игорь прилетел тренироваться ну и походить по Риму, потому что в силу своей загруженности, когда мы прилетаем куда-то, не всегда получается выйти и пройтись. А сейчас есть такая возможность. Всё очень просто», — приводит слова Акинфеева пресс-служба клуба.

Акинфеев получил красную карточку в концовке встречи против «Реала» за споры с судьёй и не смог помочь ЦСКА в матче с «Ромой», завершившемся поражением армейцев со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что автор дубля в ворота ЦСКА Эдин Джеко был признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.