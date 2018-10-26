ЦСКА победил «Слован» в вынесенном матче КХЛ со счётом 9:0

Московский ЦСКА одержал разгромную победу на братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице Австрии Вене, завершилась в пользу армейцев.

Победу ЦСКА принесли шайбы Кирилла Капризова, Мэта Робинсона и Андрея Светлакова, Сергея Андронова, Максима Шалунова, Янника Хансена, Антона Слепышева и Линдена Вея, оформившего дубль.

Армейцы продлили победную серию до трёх матчей, в то время как «Слован» проиграл в третий раз подряд.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Йокериту» в вынесенном матче КХЛ в Таллине.