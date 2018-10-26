«Спартак» проиграл «Йокериту» в вынесенном матче КХЛ в Таллине

Московский «Спартак» потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице Эстонии Таллине, завершилась со счётом 4:3 в пользу финской команды.

В основное время за «Спартак» забили Бен Максвелл, Андрей Кутейкин и Энвер Лисин. «Йокерит» ответил шайбами Брайана О’Нилла, Йона Нормана и Ессе Йоэнсуу.

В овертайме победу «шутам» принёс гол Стива Мозеса.

В других матчах игрового дня «Барыс» победил «Витязь» со счётом 3:1, а «Торпедо» в овертайме одержало победу над «Куньлунь Ред Стар» — 2:1.

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