«Спартак» проиграл «Йокериту» в вынесенном матче КХЛ в Таллине
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Встреча, прошедшая в столице Эстонии Таллине, завершилась со счётом 4:3 в пользу финской команды.
В основное время за «Спартак» забили Бен Максвелл, Андрей Кутейкин и Энвер Лисин. «Йокерит» ответил шайбами Брайана О’Нилла, Йона Нормана и Ессе Йоэнсуу.
В овертайме победу «шутам» принёс гол Стива Мозеса.
В других матчах игрового дня «Барыс» победил «Витязь» со счётом 3:1, а «Торпедо» в овертайме одержало победу над «Куньлунь Ред Стар» — 2:1.
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