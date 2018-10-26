ЦСКА намерен сыграть с клубом НХЛ в честь 100-летия Тарасова

Московский хоккейный клуб ЦСКА планирует провести выставочный матч с командой из Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) в честь 100-летия со дня рождения известного тренера Анатолия Тарасова.

«ЦСКА хочет организовать матч с командой НХЛ в связи с тем, что Анатолию Тарасову исполнилось бы 100 лет. Для лиги и ЦСКА это вызов. Конечно, это преждевременное заявление, но мы бы хотели, чтобы такой матч состоялся», — приводит ТАСС слова президента ЦСКА Игоря Есмантовича.

100 лет со дня рождения заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова отметят 18 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» победил «Амур», одержав 500-ю победу в КХЛ под руководством Зинэтулы Билялетдинова.