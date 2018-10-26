«Ак Барс» победил «Амур», одержав 500-ю победу в КХЛ под руководством Билелятдинова

Казанский «Ак Барс» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Владимир Ткачёв, Андей Педан, Пол Постма и Роб Клинкхаммер. У хозяев дубль на счету Данила Файзуллина.

Таким образом, казанский клуб одержал 500-ю победу под руководством главного тренера команды Зинэтулы Билелятдинова.

Кроме того, форвард хабаровчан Александр Кузнецов сыграл в своём 200-м матче в КХЛ.

После 23 игр «Ак Барс» c 32 очками располагается на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Амур», набрав 14 баллов в 21 матче, занимает 11-е место.

В следующей встрече «Ак Барс» 28 октября на выезде сыграет с владивостокским «Адмиралом», «Амур» днём позже в гостях встретится с минским «Динамо».

Ранее «Ак Барс» одолел ХК «Салават Юлаев» в матче КХЛ.