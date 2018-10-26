«Ак Барс» победил «Амур», одержав 500-ю победу в КХЛ под руководством Билелятдинова

Короткая ссылка
Казанский «Ак Барс» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Ак Барс» победил «Амур», одержав 500-ю победу в КХЛ под руководством Билелятдинова
  • РИА Новости

Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Владимир Ткачёв, Андей Педан, Пол Постма и Роб Клинкхаммер. У хозяев дубль на счету Данила Файзуллина.

Таким образом, казанский клуб одержал 500-ю победу под руководством главного тренера команды Зинэтулы Билелятдинова. 

Кроме того, форвард хабаровчан Александр Кузнецов сыграл в своём 200-м матче в КХЛ.

После 23 игр «Ак Барс» c 32 очками располагается на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Амур», набрав 14 баллов в 21 матче, занимает 11-е место. 

В следующей встрече «Ак Барс» 28 октября на выезде сыграет с владивостокским «Адмиралом», «Амур» днём позже в гостях встретится с минским «Динамо».

Ранее «Ак Барс» одолел ХК «Салават Юлаев» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить