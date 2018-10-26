СМИ: Футболисты «Реала» выступили против замены Лопетеги на Конте или Моуринью

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Игроки «Реала» выступили против кандидатур Антонио Конте и Жозе Моуринью, которые являются основными кандидатами на замену нынешнего главного тренера команды Хулена Лопетеги.
СМИ: Футболисты «Реала» выступили против замены Лопетеги на Конте или Моуринью
  • Reuters

Как сообщает El Pais, футболисты уже выступили с коллективным обращением к руководству, назвав потенциальное назначение Моуринью неуважением к команде.

Отмечается, что наиболее бурно на возможное назначение Конте или Моуринью отреагировал голкипер Тибо Куртуа, заявивший: «Я убрался из Лондона, чтобы не повторилось то, что я испытал за время работы с ними».

Моуринью, ныне возглавляющий «Манчестер Юнайтед», руководил «Реалом» с 2010 по 2013 год и смог завоевать с мадридским клубом только победу в Примере, а также Кубок и Суперкубок Испании. Куртуа играл в «Челси» с 2011 по 2018 год, проведя три сезона с Моуринью и два — с Конте, который был уволен летом 2018 года. Сам Куртуа перешёл в «Реал» в начале августа.

Ранее сообщалось, что Лопетеги останется у руля «Реала» до матча с «Барселоной».

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