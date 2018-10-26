Сорокин считает, что новые турниры ФИФА изменят общую палитру футбольных соревнований

Член совета Международной федерации по футболу (ФИФА) Алексей Сорокин высказал мнение о новых турнирах, которые в скором будущем намерена учредить организация.

«Вчера при подготовке к заседанию это было центральным вопросом, очень бурно и эмоционально обсуждалось. Эти две инициативы изменят общую палитру футбольных международных соревнований, это радикальное изменение, масштаб которого пока трудно оценить», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Он отметил, что президент ФИФА принял взвешенное и компромиссное решение создать рабочую группу по данному вопросу.

«До следующего заседания совета в марте следующего года группа проведёт более глубокие консультации и представит всем исчерпывающую информацию, которая ответит на все вопросы», — добавил функционер.

Ранее стало известно, что ФИФА создаст рабочую группу по вопросу учреждения двух новых турниров.