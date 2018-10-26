Сорокин считает, что новые турниры ФИФА изменят общую палитру футбольных соревнований
- Reuters
«Вчера при подготовке к заседанию это было центральным вопросом, очень бурно и эмоционально обсуждалось. Эти две инициативы изменят общую палитру футбольных международных соревнований, это радикальное изменение, масштаб которого пока трудно оценить», — приводит слова Сорокина ТАСС.
Он отметил, что президент ФИФА принял взвешенное и компромиссное решение создать рабочую группу по данному вопросу.
«До следующего заседания совета в марте следующего года группа проведёт более глубокие консультации и представит всем исчерпывающую информацию, которая ответит на все вопросы», — добавил функционер.
Ранее стало известно, что ФИФА создаст рабочую группу по вопросу учреждения двух новых турниров.