Нападающий минского «Динамо» Когалев оценил ситуацию в команде
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По словам хоккеиста, проблемы связаны с дисциплиной.
«Много уже об этом говорится — постоянно нас подводят такие нелепые удаления: высоко поднятая клюшка, блокировка, шесть полевых на льду, когда получаем нарушение численного состава… Смешные удаления, в общем», — заявил он.
Когалев выразил надежду, что чёрная полоса скоро закончится.
Ранее «Реальное время» сообщало, что форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал начало матчей домашней серии.