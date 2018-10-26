Нападающий минского «Динамо» Когалев оценил ситуацию в команде

Нападающий минского «Динамо» Александр Когалев в беседе с газетой «Известия» оценил ситуацию в команде.

По словам хоккеиста, проблемы связаны с дисциплиной.

«Много уже об этом говорится — постоянно нас подводят такие нелепые удаления: высоко поднятая клюшка, блокировка, шесть полевых на льду, когда получаем нарушение численного состава… Смешные удаления, в общем», — заявил он.

Когалев выразил надежду, что чёрная полоса скоро закончится.

Ранее «Реальное время» сообщало, что форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал начало матчей домашней серии.