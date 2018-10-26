Нападающий минского «Динамо» Когалев оценил ситуацию в команде

Короткая ссылка
Нападающий минского «Динамо» Александр Когалев в беседе с газетой «Известия» оценил ситуацию в команде.
Нападающий минского «Динамо» Когалев оценил ситуацию в команде
  • @hc_dinamominsk
  • Twitter

По словам хоккеиста, проблемы связаны с дисциплиной.

«Много уже об этом говорится — постоянно нас подводят такие нелепые удаления: высоко поднятая клюшка, блокировка, шесть полевых на льду, когда получаем нарушение численного состава… Смешные удаления, в общем», — заявил он.

Когалев выразил надежду, что чёрная полоса скоро закончится.

Ранее «Реальное время» сообщало, что форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал начало матчей домашней серии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить