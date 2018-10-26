Гол ди Марии признан лучшим на минувшей игровой неделе в Лиге чемпионов

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявила итоги голосования за лучший гол в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

По итогам голосования, лучшим голом минувшей недели был признан мяч, забитый аргентинским хавбеком «Пари Сен-Жермен» Анхелем ди Марией в матче с неаполитанским «Наполи», который позволил его команде вырвать ничью в противостоянии с соперниками из Италии.

Bravo @PSG_inside star Ángel Di María! 👏



Here's the final #GOTW rankings... Do you agree with the order? 🤔 pic.twitter.com/7HMxVHaGU8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 26 октября 2018 г.

Матч «Пари Сен-Жермен» — «Наполи», прошедший на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершился вничью — 2:2.

Ранее сообщалось, что форвард «Ромы» Эдин Джеко, ставший автором дубля в матче с ЦСКА, номинирован на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.