Автор дубля в ворота ЦСКА Джеко номинирован на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил кандидатов на звание лучшего игрока третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, в список претендентов вошли форвард «Ромы» Эдин Джеко, оформивший дубль в матче с ЦСКА, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, забивший два гола «Црвеной Звезде», хавбек «Манчестер Сити» Давид Сильва, поразивший ворота «Шахтёра», и защитник «Боруссии» Ашраф Хакими, отдавший три голевые передачи в матче с «Атлетико».

Ранее сообщалось что Салах сравнялся с Роналдо по количеству голов в Лиге чемпионов.