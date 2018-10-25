Автор дубля в ворота ЦСКА Джеко номинирован на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов
Как сообщает пресс-служба УЕФА, в список претендентов вошли форвард «Ромы» Эдин Джеко, оформивший дубль в матче с ЦСКА, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, забивший два гола «Црвеной Звезде», хавбек «Манчестер Сити» Давид Сильва, поразивший ворота «Шахтёра», и защитник «Боруссии» Ашраф Хакими, отдавший три голевые передачи в матче с «Атлетико».
#UCL Player of the Week nominees: Matchday 3— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 24 октября 2018 г.
⭐️ @21LVA, @ManCity
⭐️ @EdDzeko, @OfficialASRoma
⭐️ @MoSalah, @LFC
⭐️ @AchrafHakimi, @BVB
Vote now! #UCL#POTW@FTBSantander
Ранее сообщалось что Салах сравнялся с Роналдо по количеству голов в Лиге чемпионов.