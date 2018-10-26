Депутат рассказал о своём визите в СИЗО к Кокорину и Мамаеву

Депутат Госдумы России Иван Сухарев рассказал, как прошло его посещение нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в московском СИЗО «Бутырка».

«У них очень комфортные камеры, особенно если сравнивать с Башкирией. Эти помещения в прошлом отводились для содержания дворян — они двухместные, есть телевизор. Футболисты могут заказывать себе еду, которая есть в меню, можно сказать, это ресторанная еда», — приводит слова Сухарева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что, учитывая положение, в котором находятся футболисты, условия их пребывания в СИЗО можно назвать нормальными.

«Не унывают, надеются, что выйдут на свободу. Единственное, Мамаев скучает по семье. Сказал: «Хорошо бы, если бы нас отпустили под домашний арест. Хочется находиться поближе к детям», — добавил депутат.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее сообщалось, что Кокорину и Мамаеву в СИЗО выдали мяч.