Капелло оценил работу Карреры в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о работе в должности наставника московского «Спартака» своего соотечественника Массимо Карреры.

«Массимо очень достойно представлял в России нашу тренерскую школу, он выиграл со «Спартаком» скудетто на фоне того, что этот российский топ-клуб полтора десятка лет жил без титулов. Браво, Массимо», — цитирует Капелло «Матч ТВ».

Бывший наставник мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса» пожелал Каррере успехов в карьере и признал, что в современных футбольных реалиях главный тренер в любой момент может лишиться занимаемой им должности.

Каррера занимал пост главного тренера «Спартака» с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/17 он помог московскому клубу в десятый раз в истории и впервые за последние 16 лет стать чемпионом России.

Ранее полузащитник «Спартака» Фернандо заявил, что команде было тяжело в первом матче после отставки Карреры.