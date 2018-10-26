Капелло оценил работу Карреры в «Спартаке»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о работе в должности наставника московского «Спартака» своего соотечественника Массимо Карреры.
Капелло оценил работу Карреры в «Спартаке»
  • Reuters

«Массимо очень достойно представлял в России нашу тренерскую школу, он выиграл со «Спартаком» скудетто на фоне того, что этот российский топ-клуб полтора десятка лет жил без титулов. Браво, Массимо», — цитирует Капелло «Матч ТВ».

Бывший наставник мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса» пожелал Каррере успехов в карьере и признал, что в современных футбольных реалиях главный тренер в любой момент может лишиться занимаемой им должности.

Каррера занимал пост главного тренера «Спартака» с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/17 он помог московскому клубу в десятый раз в истории и впервые за последние 16 лет стать чемпионом России.

Ранее полузащитник «Спартака» Фернандо заявил, что команде было тяжело в первом матче после отставки Карреры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить