СМИ: Венгер может сменить Гаттузо на посту главного тренера «Милана»

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Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может сменить Дженнаро Гаттузо на должности главного тренера итальянского «Милана».
СМИ: Венгер может сменить Гаттузо на посту главного тренера «Милана»
  • Reuters

Об этом информирует La Repubblica.

Отмечается, что Венгер рассматривается как возможная замена Гаттузо на посту главного тренера «Милана». Клуб всерьёз рассматривает возможную отставку нынешнего наставника после поражений от «Интера» и «Бетиса».

При этом 31 октября должность исполнительного директора итальянского клуба займёт Иван Газидис, который ранее вместе с французским специалистом работал в «Арсенале».

Венгер возглавлял лондонский клуб с 1996 по 2018 год. За это время он помог «Арсеналу» три раза выиграть чемпионат Англии, а также по семь раз завоевать Кубок и Суперкубок страны. 

В сезоне-2005/06 он довёл «Арсенал» до финала Лиги чемпионов, в котором «канониры» уступили «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «Интер» обыграл «Милан» в матче чемпионата Италии по футболу.

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