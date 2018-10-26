СМИ: Венгер может сменить Гаттузо на посту главного тренера «Милана»
- Reuters
Об этом информирует La Repubblica.
Отмечается, что Венгер рассматривается как возможная замена Гаттузо на посту главного тренера «Милана». Клуб всерьёз рассматривает возможную отставку нынешнего наставника после поражений от «Интера» и «Бетиса».
При этом 31 октября должность исполнительного директора итальянского клуба займёт Иван Газидис, который ранее вместе с французским специалистом работал в «Арсенале».
Венгер возглавлял лондонский клуб с 1996 по 2018 год. За это время он помог «Арсеналу» три раза выиграть чемпионат Англии, а также по семь раз завоевать Кубок и Суперкубок страны.
В сезоне-2005/06 он довёл «Арсенал» до финала Лиги чемпионов, в котором «канониры» уступили «Барселоне».
Ранее сообщалось, что «Интер» обыграл «Милан» в матче чемпионата Италии по футболу.