Капелло заявил, что шокирован поведением Кокорина и Мамаева

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России по футболу Фабио Капелло прокомментировал инцидент с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Кокорин, Кокорин, что же ты натворил?! Я в шоке! Разумеется, информация о нём и Мамаеве быстро долетела и до Италии. Как такое возможно?! У меня это просто в голове не укладывается. Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?» — приводит слова Капелло «Матч ТВ».

Итальянский наставник отметил, что в период его работы в национальной команде России Кокорин не был замечен в подобного рода инцидентах. Капелло заверил, что форвард «Зенита» не доставлял никаких проблем и был предельно дисциплинирован на тренировках.

«Кокорин вёл себя в работе профессионально, а благодаря таланту действительно мог рассчитывать на многое», — добавил специалист.

Капелло стоял у руля сборной России по футболу в период с 2012 по 2015 год. Под его руководством команда впервые за 12 лет завоевала путёвку на чемпионат мира, однако на мундиале не смогла преодолеть барьер группового турнира.

Ранее сообщалось, что Кокорину и Мамаеву, которые в настоящий момент находятся в СИЗО, выдали мяч.