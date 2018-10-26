Моуринью исключил возможное возвращение Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не заинтересован в возвращении в команду шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Как сообщает Goal, во время пресс-конференции португальцу задали вопрос, заинтересован ли он в возвращении в «Манчестер Юнайтед» шведского форварда Златана Ибрагимовича, в настоящее время защищающего цвета «Лос-Анджелес Гэлакси». Моуринью ответил на него отрицательно.

«Нет, нет», — заявил наставник «Манчестер Юнайтед».

Ибрагимович выступал за английский клуб с 2016 по 2018 год. В составе «Манчестер Юнайтед» он провёл 51 матч и записал на свой счёт 29 забитых мячей.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «красных дьяволов» Робин ван Перси объявил о скором завершении карьеры.