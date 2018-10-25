Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Ван Перси объявил о завершении карьеры после окончания сезона 2018/2019

Нападающий голландского «Фейеноорда» Робин Ван Перси рассказал о намерении завершить профессиональную спортивную карьеру по окончании текущего сезона.

«Вероятно, это произойдёт в конце этого сезона. Мне будет 36 лет, из которых 18 я провёл в профессиональном футболе. Всё, чем я занимался, начиная с пяти лет, было связано только с футболом. Я перестал получать удовольствие от футбола. Это не та точка, на которой я хотел бы закончить. Но с возвращением в «Фейеноорд» радость от игры вернулась ко мне», — приводит слова спортсмена AD.

Ван Перси известен по своим выступлениям за английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Также он является лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов (50 мячей).

В 2018 году он вернулся в «Фейеноорд», в котором начинал свою карьеру.

Ранее итальянец Антонио Кассано объявил о завершении карьеры футболиста.