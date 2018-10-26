Кулёмин рассказал, какую страну считает своим домом

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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулёмин заявил, что своим домом он считает именно Канаду, несмотря на то что Россия дала ему многое.
Кулёмин рассказал, какую страну считает своим домом
  • РИА Новости

По информации National Post, 32-летний форвард выиграл предварительное дело в суде о присуждении ему канадского гражданства. Ранее суд отказался предоставить гражданство хоккеисту, поскольку тот слишком много времени провёл в Канаде.

«Я благодарен России за то, что она многое мне дала. Но хочу отметить, что своим домом считаю Канаду, мои дети заслуживают возможности жить в этой свободной и демократической стране», — сказал в своём заявлении к суду Кулёмин.

Перед началом нынешнего сезона Кулёмин после 10 лет в НХЛ вернулся в КХЛ, где выступает за «Металлург».

Ранее «Металлург» в овертайме обыграл «Северсталь» в матче КХЛ.

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