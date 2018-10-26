Кулёмин рассказал, какую страну считает своим домом

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулёмин заявил, что своим домом он считает именно Канаду, несмотря на то что Россия дала ему многое.

По информации National Post, 32-летний форвард выиграл предварительное дело в суде о присуждении ему канадского гражданства. Ранее суд отказался предоставить гражданство хоккеисту, поскольку тот слишком много времени провёл в Канаде.

«Я благодарен России за то, что она многое мне дала. Но хочу отметить, что своим домом считаю Канаду, мои дети заслуживают возможности жить в этой свободной и демократической стране», — сказал в своём заявлении к суду Кулёмин.

Перед началом нынешнего сезона Кулёмин после 10 лет в НХЛ вернулся в КХЛ, где выступает за «Металлург».

Ранее «Металлург» в овертайме обыграл «Северсталь» в матче КХЛ.