«Металлург» в овертайме обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

Короткая ссылка
Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» в овертайме обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
  • © metallurg.ru
  • Facebook

Основное время встречи, проходившей в Череповце, завершилось со счётом 1:1.

В составе хозяев отличился Юрий Трубачёв, а у коллектива из Магнитогорска голом отметился Евгений Тимкин.

Победную для гостей шайбу забросил Сергей Мозякин.

В следующем матче «Металлург» сыграет с ярославским «Локомотивом», а «Северсталь» — с челябинским «Трактором».

В параллельном матче КХЛ «Локомотив» в овертайме уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» (1:2).

Ранее «Спартак» обыграл «Слован» в регулярном чемпионате КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить