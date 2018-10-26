«Спартак» намерен продлить контракт с Ерёменко

Московский «Спартак» в ближайшее время собирается предложить новый контракт полузащитнику Роману Ерёменко.

По информации Sport24, нынешнее соглашение с футболистом рассчитано до конца января. В клубе довольны игрой полузащитника и готовят для него новый контракт.

В октябре 2016 года в крови Ерёменко были найдены следы запрещённого вещества — кокаина. С 7 октября финн был отстранён на месяц от футбола, а 18 ноября дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

В августе 2018 года стало известно, что после отбытия дисквалификации Ерёменко продолжит карьеру в «Спартаке», несмотря на то что также имел предложение от армейцев.

Ранее Ерёменко поделился ожиданиями от матча с «Рейнджерс».