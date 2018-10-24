Ерёменко поделился ожиданиями от матча с «Рейнджерс»

Полузащитник «Спартака» Роман Ерёменко поделился ожиданиями от матча с шотландским «Рейнджерс» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

«Сильно жду завтрашнего матча, легендарный стадион. Я долго не играл в еврокубках. Фанатов могу только попросить о поддержке, мы будем отдаваться на поле. Ситуация сложная, но мы все из неё только вместе можем выбраться», — приводит слова Ерёменко РИА Новости.

Матч «Рейнджерс» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Айброкс» в Глазго 25 октября.

Ранее Рауль Рианчо рассказал, почему Денис Глушаков и Андрей Ещенко не полетели со «Спартаком» в Шотландию.