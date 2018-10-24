Рианчо рассказал, почему Глушаков и Ещенко не полетели со «Спартаком» в Шотландию

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, почему Денис Глушаков и Андрей Ещенко не полетели с командой в Шотландию на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс».

«Что касается Ещенко и Глушакова — они игроки «Спартака», работают в этом клубе и имеют контракты, поэтому мне нужно их использовать. У них есть потенциал, чтобы играть», — приводит слова Рианчо «Чемпионат».

Он отметил, что Глушако и Ещенко наряду с ещё восьмью игроками остались на базе из-за предстоящей ротации состава перед матчем РПЛ с казанским «Рубином».

«Глушаков и Ещенко вернулись в команду только недавно, и им необходимо получить нужный ритм», — добавил специалист.

Матч «Рейнджерс» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Айброкс» в Глазго 25 октября.

Ранее Рианчо заявил, что не был согласен с Массимо Каррерой в вопросе отстранения Глушакова и Ещенко.