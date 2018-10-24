Рианчо заявил, что не был согласен с Каррерой в вопросе отстранения Глушакова и Ещенко

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал ситуацию с отстранением полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

«В этом вопросе у нас с Каррерой всегда были разные мнения. Я считаю их футболистами, которые нужны «Спартаку» и могут принести ему пользу. Приведу простой пример, чтобы наглядно объяснить. Допустим, я являюсь управляющим какого-то завода, но не эксплуатирую два рабочих станка. И у хозяина этого предприятия возникнет резонный вопрос, почему я так поступаю. Здесь то же самое. Игроки — это инструменты. Если они есть у тебя в распоряжении, то надо их использовать», — заявил Рианчо в интервью RT.

Ранее испанец рассказал, при каких обстоятельствах узнал о своём назначении на должность исполняющего обязанности главного тренера «Спартака».