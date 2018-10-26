СМИ: китайский бизнесмен стал новым владельцем «Интера»

Китайский бизнесмен Стивен Чжан стал новым президентом миланского «Интера».

Как отмечает ESPN, на этом посту Чжан сменил бизнесмена из Индонезии Эрика Тохира. Официальное сообщение о смене владельца клуба последует в пятницу.

27-летний Чжан является сыном Чжан Цзиньдуна, главы группы китайских компаний, владеющей контрольным пакетом акций «Интера». Чжан уже на протяжении двух последних лет отвечает за самые важные вопросы в управлении клуба.

Отмечается, что вице-президент клуба Хавьер Дзаннети останется на своём посту.

Ранее «Интер» обыграл «Милан» в матче чемпионата Италии по футболу.