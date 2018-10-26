СМИ: китайский бизнесмен стал новым владельцем «Интера»

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Китайский бизнесмен Стивен Чжан стал новым президентом миланского «Интера».
СМИ: китайский бизнесмен стал новым владельцем «Интера»
  • Reuters

Как отмечает ESPN, на этом посту Чжан сменил бизнесмена из Индонезии Эрика Тохира. Официальное сообщение о смене владельца клуба последует в пятницу.

27-летний Чжан является сыном Чжан Цзиньдуна, главы группы китайских компаний, владеющей контрольным пакетом акций «Интера». Чжан уже на протяжении двух последних лет отвечает за самые важные вопросы в управлении клуба.

Отмечается, что вице-президент клуба Хавьер Дзаннети останется на своём посту.

Ранее «Интер» обыграл «Милан» в матче чемпионата Италии по футболу.

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