СМИ: «Рейнджерс» может обменять Наместникова
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По информации обозревателя телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман, в последних матчах игровое время Наместникова резко сократилось. Она подчеркивает, что многие клубы лиги проявляют интерес к нападающему.
«Рейнджерс» внимательно следит за предложениями о Наместникове и готов вступать в переговоры по трансферу игрока», — отметил журналист.
В девяти матчах нынешнего сезона Наместников набрал одно очко, записав на свой счёт голевую передачу.
Ранее дебютная шайба Свечникова в НХЛ помогла «Каролине» победить «Рейнджерс».