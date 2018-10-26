СМИ: «Рейнджерс» может обменять Наместникова

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» в ближайшее время может обменять российского форварда Владислава Наместникова в другую команду.

По информации обозревателя телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман, в последних матчах игровое время Наместникова резко сократилось. Она подчеркивает, что многие клубы лиги проявляют интерес к нападающему.

«Рейнджерс» внимательно следит за предложениями о Наместникове и готов вступать в переговоры по трансферу игрока», — отметил журналист.

В девяти матчах нынешнего сезона Наместников набрал одно очко, записав на свой счёт голевую передачу.

Ранее дебютная шайба Свечникова в НХЛ помогла «Каролине» победить «Рейнджерс».