Дебютная шайба Свечникова в НХЛ помогла «Каролине» победить «Рейнджерс»

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Клуб «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дебютная шайба Свечникова в НХЛ помогла «Каролине» победить «Рейнджерс»
  • globallookpress.com
  • © Mark LoMoglio/Icon Sportswire

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 8:5 в пользу хозяев льда.

Победу «Каролине» принесли голы Уоррена Фёгеле, оформившего дубль, Джордана Мартинчука, Джордана Стаала, Майкла Ферланда, Лукаса Валльмарка, Теуво Терявяйнена, а также российского форварда Андрея Свечникова, забросившего свою первую шайбу в НХЛ.

«Нью-Йорк» ответил хет-триком Джимми Веси и дублем Криса Крайдера. Ещё одна шайба в активе россиянина Павла Бучневича.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев пропустил семь шайб, отразив 32 броска, а Владислав Наместников записал в свой актив результативную передачу.

Ранее сообщалось, что два голевых паса Ильи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Детройт» в матче НХЛ.

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