Джеррард: результат матча со «Спартаком» разочаровал, «Рейнджерс» наиграл на победу

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал игру своих подопечных в матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы с российским «Спартаком», который завершился со счётом 0:0.

«Нам хватило последнего удара. Очень хорошо провели первые 45 минут, но в начале второго тайма потеряли контроль. Подсели, не могли выйти из обороны. Затем вернулись в игру в концовке, вновь начали создавать моменты. Результат разочаровывает, мы недобрали два очка. Но, с другой стороны, невозможно всегда побеждать. Ведь мы играли против такого большого клуба, как «Спартак». У них есть большие футболисты, это серьёзный клуб, но мы действительно можем чувствовать себя неудовлетворёнными после такой игры», — цитирует английского специалиста Sportbox.

По мнению Джеррарда, футболисты «Рейнджерс» сделали достаточно, чтобы забить мяч в ворота «Спартака».

«Думаю, мы наиграли на 1:0. Повторюсь, играли достаточно хорошо, чтобы забить гол. Мы наверху таблицы нашей группы вместе с испанским «Вильярреалом», у нас пять очков. Очень хотим выйти из группы. Считаю, что мы заслуживаем место в плей-офф Лиги Европы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Рейнджерс» в матче Лиги Европы.