Футболист «Спартака» считает, что команда может стать чемпионом России в сезоне-2018/19
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«Конечно, я в это верю. Отрыв от первого места небольшой. Сейчас у нас будет другая мотивация, другая атмосфера. Нужно побеждать», — цитирует бразильского футболиста РИА Новости.
Также Фернандо поблагодарил отправленного накануне в отставку с должности главного тренера «Спартака» итальянского специалиста Массимо Карреру.
«Он был с нами три года и помогал «Спартаку» добиваться результата», — добавил полузащитник.
Ранее Фернандо заявил, что игрокам «Спартака» было тяжело в первом матче после отставки Карреры.