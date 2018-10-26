Футболист «Спартака» считает, что команда может стать чемпионом России в сезоне-2018/19

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Полузащитник московского «Спартака» Фернандо выразил мнение, что красно-белые сохраняют шансы выиграть чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2018/19, несмотря на то, что по итогам 11 туров отстают от лидирующего в турнирной таблице «Зенита» на семь очков.
Футболист «Спартака» считает, что команда может стать чемпионом России в сезоне-2018/19
  • Reuters

«Конечно, я в это верю. Отрыв от первого места небольшой. Сейчас у нас будет другая мотивация, другая атмосфера. Нужно побеждать», — цитирует бразильского футболиста РИА Новости.

Также Фернандо поблагодарил отправленного накануне в отставку с должности главного тренера «Спартака» итальянского специалиста Массимо Карреру.

«Он был с нами три года и помогал «Спартаку» добиваться результата», — добавил полузащитник.

Ранее Фернандо заявил, что игрокам «Спартака» было тяжело в первом матче после отставки Карреры.

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