Маршрут веломногодневки «Тур де Франс» — 2019 станет самым высокогорным в истории

Организаторы престижной веломногодневки «Тур де Франс» представили маршрут следующей, 106-й версии гонки, которая пройдёт с 6 по 28 июля 2019 года по территории Бельгии и Франции.

Как сообщает издание Cyclingnews, гонка будет состоять из 21 этапа, суммарная длина которых составит 3460 километров. Спортсменам, среди прочего, предстоит преодолеть 30 категорийных подъёмов, а три из пяти запланированных организаторами горных финишей состоятся на высоте более 2000 метров над уровнем моря.

«Предстоящий «Тур де Франс» станет самым высокогорным в истории гонки», — заявил директор соревнования Кристиан Прюдомм.

«Тур де Франс» — 2019 стартует в Брюсселе в честь 50-летней годовщины первой из пяти побед легендарного бельгийского гонщика Эдди Меркса в общем зачёте веломногодневки, и завершится на Елисейских полях в Париже.

Ранее сообщалось, что победитель «Тур де Франс» — 1997 Ян Ульрих подозревается в нападении на сотрудника аэропорта Гамбурга.