Победитель «Тур де Франс» 1997 года подозревается в нападении на сотрудника аэропорта в Гамбурге

Победитель престижной веломногодневки «Тур де Франс» 1997 года немец Ян Ульрих подозревается в нападении на сотрудника аэропорта в Гамбурге.

Как сообщает Bild, сотрудник одного из кафе в зоне безопасности аэропорта подал в полицию жалобу на Ульриха, обвинив известного велогонщика в немотивированном нападении.

Завершивший карьеру в 2007 году Ульрих уже имел проблемы с законом: в 2015-м он был условно осуждён за вождение в нетрезвом виде, повлёкшее ДТП, а в августе 2018-го немец был арестован в Испании после вторжения к известному актёру Тилю Швайгеру с угрозами в его адрес.

Ранее сообщалось, что Ульрих попал в психиатрическую больницу, после того как был задержан по подозрению в нападении на проститутку.