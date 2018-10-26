Рианчо о матче с «Рейнджерс»: «Спартак» выполнил все указания и сработал на десять баллов из десяти

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Исполняющий обязанности главного тренера российского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал игру своих подопечных в матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс», который завершился со счётом 0:0.
Рианчо о матче с «Рейнджерс»: «Спартак» выполнил все указания и сработал на десять баллов из десяти
  • Reuters

«Мы знали, что на великом стадионе «Айброкс» играть будет непросто. «Рейнджерс» забили пять мячей в предыдущих двух матчах, но мы сыграли с горящими глазами. Что касается того, почему я выбрал такой молодёжный стартовый состав, то у меня больше знаний о том, кто в какой форме находится. Мы понимали, что «Рейнджерс» дома играют очень интенсивно и что молодые игроки могут хорошо поработать. Уже после перерыва мы выпустили опытных футболистов, того же Романа Ерёменко, который два года не имел игровой практики», — цитирует испанского специалиста «Чемпионат».

По словам Рианчо, он остался доволен тем, как игроки «Спартака» выполняли его указания.

«Команда развалилась хоть раз? Нет. Она выполняла указания? Да. Может, тренер был и плох, но команда сработала на десять баллов из десяти», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Рейнджерс» в матче Лиги Европы.

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