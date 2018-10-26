«Химки» потерпели четвёртое поражение подряд в регулярном чемпионате Евролиги, уступив «Милану»

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В матче четвёртого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги российские «Химки» на выезде уступили итальянскому «Милану» со счётом 80:81.
«Химки» потерпели четвёртое поражение подряд в регулярном чемпионате Евролиги, уступив «Милану»
  • © euroleague.net

Самым результативным игроком встречи с 26 очками в активе стал центровой подмосковного коллектива Джордан Мики. В составе «Милана» 25 баллами отметился защитник Майк Джеймс, точные штрафные броски которого на последних секундах основного времени предопределили победу хозяев.

Это поражение стало для «Химок» четвёртым кряду на старте розыгрыша Евролиги в сезоне 2018/2019. Подопечные Георгиоса Барцокаса занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата, опережая лишь черногорскую «Будучность».

Ранее сообщалось, что лидер «Химок» Алексей Швед был вызван в сборную России по баскетболу для участия в матчах квалификации Кубка мира 2019 года с командами Финляндии и Чехии.

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