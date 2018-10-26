Швед и Карасёв вызваны в сборную России по баскетболу для участия в матчах отбора КМ-2019 с Финляндией и Чехией

Тренерский штаб сборной России по баскетболу во главе с Сергеем Базаревичем сформировал предварительную заявку команды на матчи квалификации Кубка мира 2019 года с командами Финляндии и Чехии, которые состоятся 30 ноября и 3 декабря соответственно.

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Как сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ), в национальную команду были вызваны 19 игроков: защитники: Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все — «Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин, Иван Ухов (оба — ЦСКА), Алексей Швед («Химки»), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»); форварды: Андрей Воронцевич, Никита Курбанов, Семён Антонов (все — ЦСКА), Сергей Карасёв, Евгений Валиев (оба — «Зенит»), Пётр Губанов, Андрей Зубков (оба — «Химки»), Никита Балашов («Невежис», Литва), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»); центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артём Клименко (УНИКС). За четыре тура до окончания отборочного турнира КМ-2019 сборная России занимает третье место в турнирной таблице группы К, опережая финнов по дополнительным показателям. Путёвки на турнир получат три сильнейшие команды группы, в которой также выступают французы, боснийцы и болгары. Ранее сообщалось, что 51 очко защитника Стефена Карри помогло «Голден Стэйт Уорриорз» обыграть «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА.