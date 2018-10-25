Семак считает заслуженной победу «Зенита» в матче с «Бордо»

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с французским «Бордо».

«Начали неплохо с точки зрения контроля мяча, но далее допустили две ошибки. Одна не повлияла на счёт, а вторая стала голевой для соперника. Во втором тайме играли лучше, но не забили много моментов. Повторюсь, группа у нас очень ровная. Рады, что всё-таки сумели победить. Думаю, это заслуженно», — приводит слова тренера «Чемпионат».

Семак рассказал, что Клаудио Маркизио пока не до конца готов играть в стартовом составе, а Александр Ерохин провёл хороший матч, надёжно сыграв в центре поля.

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, закончилась победой российской команды — 2:1.

Ранее Семак назвал «Зенит» командой уровня Лиги Европы.

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