Семак назвал «Зенит» командой уровня Лиги Европы

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с французским «Бордо».

«Раньше «Зенит» играл в Лиге чемпионов и был командой такого уровня. А сейчас команда выступает в Лиге Европы, а этот турнир — её уровень», — приводит слова тренера «Чемпионат».

Также специалист отметил, что не стоит преувеличивать силы «Зенита», поскольку команда даже в чемпионате России не показывает идеального футбола и не всегда добивается положительного результата.

В четверг «Зенит» дома одержал волевую победу над «Бордо» со счётом 2:1.

Ранее экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал поражение команды в матче с «Динамо».

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