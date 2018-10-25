Дзюба и Дриусси вошли в стартовый состав «Зенита» на матч с «Бордо»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы с французским «Бордо».

РИА Новости

В числе запасных остались итальянский полузащитник Клаудио Маркизио и российский хабвек Олег Шатов. Состав «Зенита» выглядит следующим образом: Лунёв, Маммана, Набиуллин, Иванович, Нету, Кузяев, Мак, Паредес, Ерохин, Дзюба, Дриусси. Запасные: Лодыгин, Мевля, Маркизио, Шатов, Оздоев, Эрнани, Заболотный. Стартовый состав «Бордо»: Костиль, Левчук, Пундж, Отавио, Кунде, Пабло, Чуаэми, Санкаре, Оджим, Бриан, Карамо. Запасные: Пуссен, Паленсия, Йованович, Плашил, Лерагер, Юссуф, де Превиль. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Время начала матча — 20:00 мск. Ранее Дзюба оценил жест игроков сборной России по мини-футболу на юношеских ОИ.