Дзюба и Дриусси вошли в стартовый состав «Зенита» на матч с «Бордо»
- РИА Новости
В числе запасных остались итальянский полузащитник Клаудио Маркизио и российский хабвек Олег Шатов.
Состав «Зенита» выглядит следующим образом: Лунёв, Маммана, Набиуллин, Иванович, Нету, Кузяев, Мак, Паредес, Ерохин, Дзюба, Дриусси.
Запасные: Лодыгин, Мевля, Маркизио, Шатов, Оздоев, Эрнани, Заболотный.
Стартовый состав «Бордо»: Костиль, Левчук, Пундж, Отавио, Кунде, Пабло, Чуаэми, Санкаре, Оджим, Бриан, Карамо.
Запасные: Пуссен, Паленсия, Йованович, Плашил, Лерагер, Юссуф, де Превиль.
Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Время начала матча — 20:00 мск.
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