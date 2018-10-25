Дзюба и Дриусси вошли в стартовый состав «Зенита» на матч с «Бордо»

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Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы с французским «Бордо».
Дзюба и Дриусси вошли в стартовый состав «Зенита» на матч с «Бордо»
  • РИА Новости

В числе запасных остались итальянский полузащитник Клаудио Маркизио и российский хабвек Олег Шатов.

Состав «Зенита» выглядит следующим образом: Лунёв, Маммана, Набиуллин, Иванович, Нету, Кузяев, Мак, Паредес, Ерохин, Дзюба, Дриусси.

Запасные: Лодыгин, Мевля, Маркизио, Шатов, Оздоев, Эрнани, Заболотный.

Стартовый состав «Бордо»: Костиль, Левчук, Пундж, Отавио, Кунде, Пабло, Чуаэми, Санкаре, Оджим, Бриан, Карамо.

Запасные: Пуссен, Паленсия, Йованович, Плашил, Лерагер, Юссуф, де Превиль.

Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Время начала матча — 20:00 мск.

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