Свитолина пробилась в полуфинал итогового турнира WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина в третьем матче группового этапа итогового турнира WTA обыграла датчанку Каролин Возняцки.

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут и закончилась со счетом 5:7, 7:5, 6:3.

Украинка одержала третью победу подряд и вышла в полуфинал турнира. Ее соперница определится после окончания матчей в другой группе.

Первой полуфиналисткой стала чешка Каролина Плишкова, которая ранее победила свою соотечественницу Петру Квитову.

Соревнования проходят в Сингапуре.

Ранее Свитолина победила Плишкову на итоговом турнире WTA в Сингапуре.