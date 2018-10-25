Свитолина пробилась в полуфинал итогового турнира WTA
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Встреча продолжалась 2 часа 37 минут и закончилась со счетом 5:7, 7:5, 6:3.
Украинка одержала третью победу подряд и вышла в полуфинал турнира. Ее соперница определится после окончания матчей в другой группе.
Первой полуфиналисткой стала чешка Каролина Плишкова, которая ранее победила свою соотечественницу Петру Квитову.
Соревнования проходят в Сингапуре.
Ранее Свитолина победила Плишкову на итоговом турнире WTA в Сингапуре.