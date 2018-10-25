Кокорин поблагодарил Жириновского за поддержку
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В четверг состоялась встреча Кокорина с членом ЛДПР Иваном Сухаревым, в ходе которой футболист попросил передать Жириновскому слова благодарности за оказанную поддержку.
«И хотел вас попросить: передайте Владимиру Жириновскому благодарность за его слова поддержки. Мы слышали по радио, как он за нас заступился», – приводит слова футболиста «Московский комсомолец».
Он подчеркнул, что раскаивается в содеянном, а также рассказал, что переживает из-за трагедии в Керчи.
Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗО до 8 декабря по обвинению в избиении двух граждан.
Ранее Кокорин и Мамаев согласились выступать за команду ЛДПР.