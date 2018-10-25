Кокорин поблагодарил Жириновского за поддержку

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин выразил благодарность руководителю фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому.

В четверг состоялась встреча Кокорина с членом ЛДПР Иваном Сухаревым, в ходе которой футболист попросил передать Жириновскому слова благодарности за оказанную поддержку.

«И хотел вас попросить: передайте Владимиру Жириновскому благодарность за его слова поддержки. Мы слышали по радио, как он за нас заступился», – приводит слова футболиста «Московский комсомолец».

Он подчеркнул, что раскаивается в содеянном, а также рассказал, что переживает из-за трагедии в Керчи.

Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗО до 8 декабря по обвинению в избиении двух граждан.

Ранее Кокорин и Мамаев согласились выступать за команду ЛДПР.