Глава NSAC о потасовке после боя за титул UFC: менеджеры Нурмагомедова и Макгрегора бездействовали

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Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт заявил, что ответственность за потасовку, произошедшую после поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, несут менеджеры спортсменов Али Абдель-Азиз и Ади Аттар.
Глава NSAC о потасовке после боя за титул UFC: менеджеры Нурмагомедова и Макгрегора бездействовали
  • AFP

«Вы должны знать, что NSAC своевременно попросила обоих менеджеров предотвратить любые проблемы, которые могли создать Нурмагомедов и Макгрегор до или после поединка. Я лично говорил им об этом. Однако они не сумели вовремя настоять на профессиональном поведении своих подопечных. К сожалению, их бездействие привело к тому, что мы находимся в таком неприятном положении», — цитирует Беннетта MMAJunkie.

Ранее глава Федерации бокса России Кремлёв рассказал, по какому сценарию может пройти бой Нурмагомедова и Мейвезера.

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