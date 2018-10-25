Глава NSAC о потасовке после боя за титул UFC: менеджеры Нурмагомедова и Макгрегора бездействовали
- AFP
«Вы должны знать, что NSAC своевременно попросила обоих менеджеров предотвратить любые проблемы, которые могли создать Нурмагомедов и Макгрегор до или после поединка. Я лично говорил им об этом. Однако они не сумели вовремя настоять на профессиональном поведении своих подопечных. К сожалению, их бездействие привело к тому, что мы находимся в таком неприятном положении», — цитирует Беннетта MMAJunkie.
Ранее глава Федерации бокса России Кремлёв рассказал, по какому сценарию может пройти бой Нурмагомедова и Мейвезера.