Генсек Федерации бокса России: Мейвезер будет бегать по рингу от Нурмагомедова

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, по какому сценарию может пройти поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Флойдом Мейвезером — младшим.

«Я уже говорил Хабибу: с американцем не стоит боксировать. С ним нужно устроить настоящую драку. Предполагаю, что Флойд будет от него бегать по рингу, уклоняясь от ударов, — это его стиль. Если Хабиб зажмёт Мейвезера, то он сможет одержать победу после пятого-шестого раунда. Возможно, даже нокаутом. Скорее всего, можно говорить о досрочной победе, но если Мейвезер всё же продержится 12 раундов, то ему будет очень тяжело. Не думаю, что поединок пройдёт по тому же сценарию, что и встреча с Макгрегором», — отметил Кремлёв в интервью RT.

По его словам, шансы Нурмагомедова на победу значительно возрастут, если его тренерский штаб возглавит отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее функционер рассказал о перспективах проведения встречи Нурмагомедов — Мейвезер в Москве.