Генсек Федерации бокса России: Мейвезер будет бегать по рингу от Нурмагомедова

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, по какому сценарию может пройти поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Флойдом Мейвезером — младшим.
Генсек Федерации бокса России: Мейвезер будет бегать по рингу от Нурмагомедова
  • @ufc
  • Twitter

«Я уже говорил Хабибу: с американцем не стоит боксировать. С ним нужно устроить настоящую драку. Предполагаю, что Флойд будет от него бегать по рингу, уклоняясь от ударов, — это его стиль. Если Хабиб зажмёт Мейвезера, то он сможет одержать победу после пятого-шестого раунда. Возможно, даже нокаутом. Скорее всего, можно говорить о досрочной победе, но если Мейвезер всё же продержится 12 раундов, то ему будет очень тяжело. Не думаю, что поединок пройдёт по тому же сценарию, что и встреча с Макгрегором», — отметил Кремлёв в интервью RT.

По его словам, шансы Нурмагомедова на победу значительно возрастут, если его тренерский штаб возглавит отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее функционер рассказал о перспективах проведения встречи Нурмагомедов — Мейвезер в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить