Бывший гендиректор «Спартака» дал прогноз на матч против «Рейнджерс»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак в беседе с газетой «Известия» дал прогноз на матч с шотландским «Рейнджерс» в рамках групповой стадии Лиги Европы.

«Очень хочется, чтобы ребята наконец собрались и доказали самим себе, что они ещё на что-то способны», — заявил он.

Как отметил Первак, неважно, станет ли для команды определённой встряской увольнение Массимо Карреры, сплотятся ли они ради Рауля Рианчо, как на них повлияют тренерские перестановки и другие факторы.

«Они сами должны повлиять на себя, отреагировать на ситуацию», — добавил Первак.

Ранее спортивный журналист Александр Кузмак в беседе с изданием «Реальное время» прокомментировал игру «Спартака» в нынешнем сезоне.