Эксперт прокомментировал игру «Спартака» в нынешнем сезоне

Спортивный журналист Александр Кузмак в беседе с изданием «Реальное время» прокомментировал игру «Спартака» в нынешнем сезоне.

По словам эксперта, трансферы, которые осуществил московский клуб, пока не очень работают.

«Единственный трансфер, который на данный момент не вызывает вопросов, — это подписание Ерёменко, которое тоже по большому счёту не является частью системы», — заявил Кузмак.

Он добавил, что результата нет и из-за большого количества ротаций в составе.

Кроме того, отметил эксперт, отставка тренера всегда определяется отсутствием результата и качества игры.

Ранее ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев в беседе с телеканалом «360» оценил отставку итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера.